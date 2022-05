TNTlab: “Inaugurato il nuovo Presidio per analisi cliniche, l'eccellenza su una vasta gamma di esami diagnostici”

20 maggio 2022 a

(Serramanna - Sud Sardegna, 20/05/2022) - Elevato standard di prestazioni sanitarie con particolare attenzione verso la persona, in termini di cura, umanità e fiducia

Serramanna - Sud Sardegna, 20/05/2022 - Verrà inaugurato lunedì 23 giugno, presso via della Rinascita 38 a Serramanna nel Sud Sardegna, il nuovo Presidio per analisi mediche del Centro TNTlab già accreditato dalla Regione. Questa nuova realtà va ad affiancare lo storico Laboratorio di Analisi Cliniche di San Gavino Monreale, punto di riferimento per la salute dei cittadini, con un ampio spazio luminoso, accogliente e confortevole.

“Mai come in quest'ultimo periodo abbiamo compreso quanto la salute sia un bene prezioso e mai scontato, il punto prelievi nasce per rispondere alle rinnovate esigenze, permettendo ai cittadini di fruire di una gamma completa di servizi medici e sanitari con un accesso rapido ed efficiente”, spiega il Dr. Enrico Tinti, Direttore sanitario del Centro diagnostico. “Le prestazioni sono svolte da professionisti e personale in grado di offrire un servizio di eccellenza su una vasta gamma di esami, sempre attenti alla persona, alla sua unicità, diversità, e ai suoi bisogni specifici. Strumenti tecnologici avanzati e aggiornati garantiscono accuratezza e affidabilità con tempi di consegna dei referti sempre più brevi. Presso i Laboratori del Centro è possibile eseguire una vasta gamma di esami, sia di routine che di alta specializzazione: chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, allergologici. Abbiamo predisposto altresì un gruppo di ‘pacchetti analisi' in grado di coprire una varietà di esigenze e di avere dei costi inferiori a quello degli esami sommati singolarmente, rendendo il servizio accessibile a tutti”.

Il Laboratorio di Analisi Cliniche TNTlab, realtà storica consolidata nel Sud Sardegna, vanta una storia pluridecennale di professionalità e di massima attenzione verso la cura e la salute dei propri pazienti. Nata negli anni Settanta grazie all'opera del suo fondatore, il Dr. Giovanni Tinti, Medico Chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, già Primario del Laboratorio di Analisi dell'Ospedale di San Gavino, è oggi sotto la direzione del figlio, il Dr. Enrico Tinti, noto e stimato Biologo.

“Attraverso questo nuovo Presidio sanitario estendiamo la nostra presenza sul territorio per offrire ai cittadini tutti gli strumenti e le professionalità mediche necessarie a monitorare la propria salute e a mantenere il proprio benessere”, prosegue il Dr. Tinti. “L'idea è quella di realizzare un Centro di eccellenza, dislocato in più punti, che possa interagire nel panorama della sanità regionale e che sia in grado garantire un elevato standard di prestazioni sanitarie con particolare attenzione verso la persona, in termini di cura, umanità e fiducia. Sulla scia del percorso intrapreso tanti anni fa e in un'ottica di miglioramento continuo manteniamo il nostro impegno quotidianamente per sostenere e promuovere una ‘cultura della salute' che aumenti la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della diagnosi per una vita qualitativamente migliore».

Contatti: https://www.tntlab.it