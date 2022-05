Calcio: Arrivabene, 'decreto crescita aiuta a rimanere competitivi'

20 maggio 2022 a

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "In un mondo che parla di economia e finanza, la parola sostenibilità è una colonna nel momento in cui si devono valutare degli investimenti. Un tema fondamentale riguarda la competitività del calcio italiano rispetto ad altri campionati come Premier o Liga: mantenere vivo il decreto crescita, in questo senso, è comunque un piccolo passo. Giusto che i benefici fiscali siano mantenuti per rendere competitiva l'Italia sul mercato europeo dei calciatori. Questo però non basta. Si deve anche fare un passo indietro e chiedersi cosa è il calcio di oggi rispetto alla nuova generazione che sta crescendo: c'è un calo di attenzione fra i giovani". Lo dice l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene nel corso del suo intervento al forum del Corriere dello Sport 'il calcio che l'Italia merita'. "Vantaggi fiscali con Ronaldo non hanno portato risultati?Io non ho detto che il decreto crescita sia la soluzione, ma una delle soluzioni. Ronaldo qualche risultato l'ha portato, inoltre ha portato una visibilità diversa per il calcio italiano", aggiunge Arrivabene.