Vaiolo scimmie: Renzi, 'serve investire su sanità, rifiuto Mes è errore'

20 maggio 2022 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Come se non bastassero il Covid e la numerosa serie di varianti, adesso arriva il timore del vaiolo delle scimmie. Indipendentemente dalla fondatezza di questa preoccupazione, c'è un dato oggettivo da sottolineare: bisogna investire più soldi in sanità. Il rifiuto del Mes è un errore che rischiano di pagare caro i nostri figli e nipoti. Prevenire è meglio che curare, dicevano gli slogan di un tempo. Nulla di più attuale rispetto alla nostra situazione sanitaria: più soldi nella sanità, spesi meglio. Su questo torneremo presto a discutere". Così Matteo Renzi nella enews.