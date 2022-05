Professione Onicotecnica: “Roberta Giannetti e Doug Schoon, due docenti di eccezione per crescere come professionista nel settore nail”

20 maggio 2022 a

(Monterotondo - Roma, 20/05/2022) - Ricostruzione unghie, una formazione completa che sta aprendo nuovi ed interessanti scenari di business

Monterotondo - Roma, 20/05/2022 - Onicotecnica, nei giorni 4, 5 e 6 giugno prossimi parte la nuova edizione dell'evento di formazione tecnica professionale in ricostruzione unghie coordinata da due luminari del settore, quali Roberta Giannetti e, in traduzione simultanea, il famoso chimico Doug Schoon, massimi esponenti del settore unghie a livello internazionale. Attraverso il loro incredibile background, il corso offre la possibilità di diventare vere professioniste nell'ambito nail.

“La MasterClass si basa su un metodo di insegnamento preciso che ho messo a punto negli anni, grazie ad un bagaglio internazionale di conoscenze e abilità tecniche acquisito durante i miei percorsi di aggiornamento in giro per il mondo”, introduce Roberta Giannetti, autrice ed insegnante del Metodo Professione Onicotecnica©. “L'obiettivo di questo corso è quello di condividere e diffondere il saper fare questo mestiere a regola d'arte, perché davvero può portare grandi soddisfazioni, sia a livello di crescita personale che economico. L'iscrizione - prosegue - è aperta a tutte le persone determinate e motivate a migliorare il proprio grado di preparazione; essendo strutturato in moduli possono partecipare sia principianti che professioniste, con la garanzia che ciascuna aumenterà il proprio valore di competenze. Questo è possibile grazie ad una formazione indipendente 100% tecnica, una vision completamente diversa da ciò che si trova sul mercato della formazione nail attualmente”.

Professione Onicotecnica , con sede a Roma, è la più grande azienda di formazione unghie in Italia, la cui mission è quella di formare onicotecniche professioniste attraverso una formazione completa e senza veli che sta aprendo nuovi ed interessanti scenari di business.

“L'onicotecnica è un'imprenditrice esperta nella ricostruzione di unghie e nell'applicazione di prodotti cosmetici, sia per finalità estetiche, ma soprattutto correttive; una professione che può diventare, tra l'altro, particolarmente remunerativa, stiamo parlando di guadagni che vanno dai 2000 ai 5000 euro al mese”, spiega Slobodan Stevanovic, Manager di Professione Onicotecnica. “Ciò significa che le sue conoscenze devono andare ben oltre l'aspetto visivo di superficie per evitare di incorrere in gravi infezioni alle unghie. Il ‘fai da te', diffuso con video tutorial online, non ha nulla a che vedere con questa professione, non ci si improvvisa professioniste delle unghie. Attraverso questo corso - sottolinea - forniamo un approccio approfondito e trasversale verso questo mondo troppo spesso sottovalutato e, per certi aspetti, sconosciuto. Occorre raggiungere le giuste competenze per garantire un risultato perfetto e sicuro, offrendo sempre il meglio alla propria clientela”.

Contatti:

https://corso.professioneonicotecnica.com

https://www.professioneonicotecnica.com

https://masternail.it