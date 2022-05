Civibank, Tar Lazio sospende offerte fino al 31 maggio

20 maggio 2022 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Facendo seguito a quanto comunicato al pubblico in data 27 e 29 aprile e 5, 18 e 19 maggio 2022, la Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (“CiviBank” o la “Banca”) comunica che oggi la presidente della Sezione II-quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso ex art. 56 del codice del processo amministrativo proposto dalla Banca nella giornata di ieri, disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento della Consob che ha approvato il documento relativo alle offerte pubbliche d'acquisto promosse dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG (“Sparkasse” e, nel complesso, le “Offerte”). Lo rende noto Civibank in un comunicato.

"Come previsto dallo stesso art. 56 del codice del processo amministrativo, la sospensiva - si legge nella nota - è stata disposta fino alla prossima decisione in camera di consiglio del Tar, prevista per il 31 maggio 2022. Pertanto, come anche comunicato in data odierna da Sparkasse, fino a tale data è sospesa la raccolta delle adesioni alle Offerte e, conseguentemente, il perfezionamento delle stesse".

La decisione della presidenza del Tar del Lazio mi sembra una decisione di buon senso, -afferma la presidente di Civibank Michela del Piero- in quanto cosi saranno in grado di attendere la valutazione della sezione del Tar del 31 maggio, senza gli effetti e le conseguenze che la conclusione dell'Opa avrebbe comportato. Ribadisco che queste azioni decise da Civibank sono rivolte all'accertamento del rispetto della disciplina di legge da parte di Sparkasse e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Bolzano".