Milano: bimbo precipita da scale scuola, giudici 'morte non colpa della maestra'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - La morte del bambino di 9 anni, precipitato dalle scale del secondo piano della scuola elementare 'Pirelli' in via Goffredo da Bussero a Milano il 18 ottobre 2019, non può essere imputato alla maestra. Se l'insegnante non ha messo in atto le cautele affinché il piccolo fosse affidato a una bidella per accompagnarlo in bagno e poi farlo rientrare in classe, dimostrando quindi una "imprudenza grave", dall'altra parte "non può essere ritenuto sussistente con certezza il nesso di causalità tra l'iniziale condotta colposa ed omissiva" della docente e "l'evento luttuoso che è seguito".

Sono in sintesi le motivazioni della quinta sezione della corte d'Appello di Milano che lo scorso febbraio ha assolto, ribaltando il verdetto di primo grado (pena di un anno, con sospensione condizionale), il processo con rito abbreviato alla maestra accusata di omicidio colposo. In particolare i giudici nelle motivazioni sottolineano come l'imputata "Nonostante l'omissione di cui si è resa responsabile" ossia nel "non avere assicurato la sorveglianza dell'alunno fuori dalla classe, nel non averlo affidato alla supervisione di alcuno altro adulto e di avergli consentito di andare in bagno da solo, e senza neppure avere cercato l'accompagnamento di un collaboratore scolastico", lo studente sia stato "a un certo punto ugualmente preso in carico da chi (una collaboratrice scolastica, ndr) aveva un'autonoma posizione di garanzia nel riportarlo in classe sano e salvo".

L'evento "nella sua specificità e nello sviluppo tragico del suoi verificarsi non è rimproverabile all'imputata in quanto la situazione di affidamento a un collaboratore, che la condotta inizialmente omessa doveva garantire, si era comunque verificata", spiegano i giudici. Il processo in primo grado con rito ordinario a un'altra maestra è ancora in corso, mentre una terza coimputata (una bidella) ha già scelto un patteggiamento a due anni di carcere.