Torino-Roma 0-3, giallorossi in Europa League

(Adnkronos) - La Roma vince 3-0 sul campo del Torino nell'anticipo della 38esima e ultima giornata della Serie A e si qualifica per l'Europa League. I giallorossi chiudono il campionato con 63 punti e si assicurano il sesto posto: non possono più essere raggiunti da Fiorentina e Atalanta. La formazione di Mourinho, che mercoledì scenderà in campo a Tirana contro il Feyenoord nella finale di Conference League, passa sul campo del Torino con la doppietta di Abraham e il gol di Pellegrini. Il centravanti inglese sblocca il risultato al 33' sfruttando l'assist del capitano e raddoppia al 42' procurandosi e trasformando un rigore. Al 78' Pellegrini completa il tris con un altro rigore: 0-3. Il Toro chiude l'annata con un k.o. e rimane a 50 punti, a metà classifica.