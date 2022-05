Lega: Renzi, 'noi di sinistra...sono venuto qui solo per dirlo'

21 maggio 2022 a

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Scambio di battute tra Matteo Renzi e il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, alla scuola politica della Lega. "Ho parlato troppo. Sa, noi di sinistra facciamo discorsi castriani", dice il leader di Italia Viva, subito incalzato da Sangiuliano: "Noi di sinistra chi?". E lui: "Sono venuto dalla Lega solo per dire che sono di sinistra. Non potevo certo farlo alla festa di Leu", ribatte Renzi. Punti di contatto tra Italia Viva e la Lega ce ne sono? "Non mi pare, solo sulla carta di identità, il nome Matteo".