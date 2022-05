Lavoro: Orlando, 'sui salari serve patto'

22 maggio 2022 a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - ''Abbiamo bisogno di un patto dove ogni parte sociale in qualche modo dia una mano ad affrontare alcuni temi relativi al mercato del lavoro''. Così il ministro del Lavoro, Ancdrea Orlando ospite di Maria Latella ail Caffe della Domenica, su Sadio 24.

E parlando in particolare del taglio del cuneo fiscale dice: ''Abbiamo fatto molte proposte a Confindustria sul tema dei salari. quelle che si possono fare in una condizione di finanza pubblica con forti tensioni. non sempre ci siamo trovati disponibilità. Ma al netto di questo la questione fondamentale è che io credo che un ragionamento di questo genere vada fatto sedendosi attorno a un tavolo e cercando di capire soprattutto su base pluriennale dove si possano individuare delle risorse per una riduzione progressiva e anche quali possano essere le contropartite che si possono realizzare''.