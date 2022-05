22 maggio 2022 a

Milano, 22 mag (Adnkronos) - I tifosi rossoneri sono già in festa anche fuori da Casa Milan, la sede della società in via Aldo Rossi. Non solo Piazza Duomo, quindi, per i supporter del Milan, che con il terzo gol di Kessie sembra aver messo in sicurezza lo Scudetto. Tra cori e sventolio di bandiere, si attende la fine di Sassuolo-Milan.