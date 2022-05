22 maggio 2022 a

a

a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "Su disposizione della Questura, la stazione Duomo è chiusa. Per la piazza usate S. Babila, Cordusio, Montenapo o Missori. Per cambiare linea usate Loreto, Cadorna o Centrale. Chiuderemo le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo per permettere l'uscita dei tifosi dallo stadio". Così Atm, la società del trasporto pubblico di Milano, su Twitter.