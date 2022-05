CMTmotor: “'CMT compriamolatuamoto', sistema rapido, efficace e sicuro che rivoluziona la vendita delle due ruote usate

23 maggio 2022 a





(Adnkronos) - Pagamento immediato o conto esposizione, le vantaggiose opzioni per coloro che intendono vendere la propria moto rapidamente, al miglior prezzo e in sicurezza

Milano, 23 maggio 2022. “CMTmotor.com, lancia sul mercato il nuovo servizio ‘CMTcompriamolatuamoto', un sistema rapido, efficace e sicuro che rivoluziona la compra-vendita delle due ruote”, spiega Marco Agostoni Direttore Commerciale dell'azienda. “Vendere il proprio mezzo non è mai stato così semplice: tutti i possessori di moto e scooter hanno la possibilità di monetizzare il valore in tempo reale attraverso pochi click, decidendo se optare per il pagamento immediato o il conto esposizione. Per l'opzione del pagamento immediato il cliente attraverso un efficace ‘quotatore' online gratuito, inserisce i dati della propria moto - modello, anno, cilindrata, immatricolazione - ottenendo in tempo reale la giusta valutazione di mercato che sarà libero di approvare o rifiutare. L'aspetto fondamentale di questo servizio - sottolinea - sta nel fatto che è proprio il cliente a gestire e dirigere la trattativa e, se la quotazione soddisfa le proprie aspettative, verrà contattato da un nostro esperto per procedere con la raccolta dettagliata delle informazioni, quali stato d'uso del veicolo e relative immagini, a cui seguirà un incontro direttamente presso il domicilio della propria città per concludere la vendita”.

CMTmotor.com rappresenta l'evoluzione della compravendita di moto tra privati ed è oggi la più grande realtà a livello nazionale nel settore, grande non solo nei numeri, ma anche nelle opportunità e nei servizi offerti al cliente.

“I vantaggi del servizio ‘CMTcompriamolatuamoto' sono innumerevoli per chi vuole vendere concretizzando un buon guadagno economico. Innanzitutto la garanzia della trasparenza e la certezza di non incorrere a possibili truffe che, in questo ambito specifico, si nascondono dietro l'angolo”, aggiunge Domenico Oliveto, Direttore Sviluppo Franchising. “Il nostro background decennale ci consente di sviluppare l'intero processo senza intermediari, in modo chiaro e fluido, consentendo di risparmiare energie e con notevole riduzione dei tempi di vendita, evitando tutti i fastidiosi passaggi tipici della compravendita tra privati che prevedono la gestione di innumerevoli annunci, telefonate ed appuntamenti. CMTmotor si occupa del ritiro delle moto su tutto il territorio nazionale - conclude - e, una volta verificato lo stato effettivo del veicolo, ci facciamo carico delle pratiche burocratiche legate al passaggio di proprietà nell'agenzia più vicina e del trasporto, garantendo il pagamento sicuro e immediato del valore reale del mezzo”.

La second hand economy è sicuramente uno dei fenomeni più interessanti del momento, non a caso il mercato di moto e scooter usati consolida anno dopo anno la sua crescita. CMTmotor.com ha sviluppato un terzo canale di vendita innovativo per rispondere a questa crescente domanda, unendo la solidità di una concessionaria alla velocità del web e sommandone tutti i plus.

“Per l'opzione del conto esposizione il cliente ha l'opportunità di esporre il veicolo nel centro, dove verrà lavato e lucidato, effettuata una scheda tecnica per la presentazione del mezzo, un book fotografico e verrà poi pubblicato sia sul portale CMTmotor.com che sui principali siti del settore”, concludono Agostoni e Oliveto. “Per garantire la massima visibilità del veicolo verranno quindi effettuate campagne web/social marketing e sarà possibile promuoverlo e venderlo in tutti i 50 centri dislocati sul territorio nazione. Con CMTmotor la ‘tua moto' sarà la più appetibile sul mercato poiché sarà venduta con garanzia fino a 36 mesi, sarà pagabile in comode rate personalizzate ed il cliente riceverà tutto l'importo alla firma della vendita. Non sarà più necessario dunque perdere tempo ad effettuare annunci diretti e gestire chiamate e trattative estenuanti, far entrare estranei in casa propriaetc, pensa a tutto CMTmotor, anche alle pratiche burocratiche”.

Contatti: https://www.cmtmotor.com