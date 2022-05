IDS NEXT ACQUISISCE SHAWMAN SOFTWARE

23 maggio 2022 a

Grazie a questa fusione IDS Next diventa l'unica azienda fornitrice SaaS full-stack per le catene e i gruppi alberghieri

BANGALORE, India, 23 maggio 2022 /PRNewswire/ -- La più grande azienda asiatica fornitrice di software per smart hotel, IDS Next, ha annunciato l'acquisizione di ShawMan Software, fornitrice specializzata di soluzioni cloud per il settore alberghiero relativamente agli alimenti e bevande, al tempo libero e al benessere per il settore alberghiero.

Attraverso questa acquisizione, IDS Next sarà in grado di accelerare la migrazione degli hotel verso soluzioni cloud aziendali full-stack progettate per gruppi e catene del settore alberghiero. Le soluzioni di ShawMan Software sono altamente complementari a quelle pluripremiate di IDS Next che automatizzano e ottimizzano le attività front-office e back-office degli hotel.

Commentando la fusione, Binu Mathews, Chief Executive Officer di IDS Next, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di ShawMan in IDS Next e non vediamo l'ora di intraprendere insieme questo grande passo nel nostro percorso tecnologico per il settore alberghiero. Con le numerose sinergie nelle nostre soluzioni, la combinazione di competenze e una visione condivisa per il settore, possiamo eliminare la necessità che gli hotel collaborino con più fornitori e sistemi non equivalenti. Con l'aggiunta di punti vendita (POS) basati su cloud, software per la prenotazione di tavoli, per le spa, le vendite e catering e la gestione di club, saremo in grado di accelerare ulteriormente la nostra crescita e ampliare l'offerta nei nostri modelli cloud e ibridi su Microsoft Azure".

"Siamo entusiasti di questa fusione", ha dichiarato Jimmy Shaw, Managing Director di ShawMan Software. "Le opportunità sono infinite e ora saremo in grado di offrire ai nostri clienti e partner soluzioni migliorate e integrate a livello globale".

Con l'obiettivo di ridefinire il modo in cui gli hotel operano attraverso soluzioni software smart, IDS Next è un partner tecnologico fidato e fornitore preferenziale del settore alberghiero internazionale, gestendo oltre 300.000 check-in, 600.000 utenti e 10 milioni di dollari in transazioni ogni giorno. Partendo da check-in senza contatto, front desk, richieste degli ospiti e gestione delle pulizie, per arrivare a buste paga, contabilità, gestione dell'inventario e approvvigionamento, IDS Next assicura che le operazioni degli hotel funzioneranno in modo regolare e sicuro. Con un approccio API aperto, IDS Next si integra con oltre 100 dei migliori partner tecnologici al mondo per completare i sistemi e le soluzioni esistenti dei propri partner alberghieri.

Le soluzioni per dispositivi mobili di IDS Next supportano la ricerca del settore per la tecnologia contactless, soddisfano le aspettative dei turisti nella nuova normalità e consentono agli hotel di mantenere i propri ospiti, massimizzare i ricavi, gestire i costi, aumentare l'efficienza e offrire un'esperienza esclusiva.

Per ulteriori informazioni su IDS NEXT, visitare il sito web: https://idsnext.com/

