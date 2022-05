CMTmotor: ”Primo network in Europa per la compravendita di moto e scooter tra privati, vantaggi per chi vende e chi compra”

23 maggio 2022 a

(Lecco 23 maggio 2022) - Con oltre 50 centri dislocati in tutta Italia e migliaia di moto vendute all'anno, l'azienda si pone come intermediario abbattendo i costi e moltiplicando i servizi

“CMTmotor è la prima realtà di intermediazione nella compravendita tra privati riferita al settore delle due ruote, un circuito completamente nuovo che avvantaggia sia il venditore che l'acquirente”, introduce Marco Agostoni, Direttore Commerciale dell'azienda. “Rappresentiamo il network n.1 in Europa a sevizio dei privati con oltre cinquanta centri dislocati su tutto il territorio nazionale ed un importante progetto di espansione che prevede l'apertura di nuovi centri anche in Europa. Stiamo assistendo ad una crescita esponenziale riguardante le vendite tra privati di moto e scooter usati, parliamo di cifre da capogiro: circa 600 mila all'anno, quasi tre volte superiori alle vendite del nuovo. Da sempre appassionati di due ruote, ci siamo evoluti con una vision grandangolare, portando il nostro know-how a disposizione della clientela e rispondendo al gap del settore colmando la domanda potenziale del mercato tra privati”.

Nasce così CMTmotor, realtà unica, dinamica e avanguardista, che rivoluziona il mondo della compravendita delle moto usate producendo vantaggi sia qualitativi che economici per entrambe le controparti, poiché offre le stesse garanzie dei concessionari tradizionali, abbattendo i costi e moltiplicando la gamma di servizi riservati ai propri clienti.

“Siamo il primo e unico Network di riferimento per tutti coloro che vogliono vendere o acquistare la moto dei propri sogni alle migliori condizioni di mercato, senza perdere tempo e avendo la sicurezza di non incappare in truffe o raggiri”, aggiunge Domenico Oliveto, Direttore Sviluppo Franchising. “Garantiamo la massima visibilità dei veicoli sia grazie all'esposizione presso i nostri centri, dove il veicolo è visibile in qualunque momento, sia grazie ad un sistema online centralizzato - il portale CMTmotor.com - dove è possibile scegliere tra migliaia di modelli in pronta consegna con nuovi arrivi giornalieri, effettuando ricerche per marca, modello, versione e geolocalizzazione per trovare le moto più vicine. I vantaggi per chi vende sono molteplici: evitare di creare dispendiose inserzioni sui portali, rispondere a centinaia di richieste di informazioni e fissare appuntamenti per incontrare a casa propria degli sconosciuti, che vogliono visionare la moto e fare il giro di prova di rito. Per favorire chi compra, eseguiamo invece un check-up completo di tutte le componenti meccaniche ed estetiche dei motoveicoli in entrata, elaborando schede tecniche dettagliate che vengono corredate di servizi fotografici professionali, permettendo cosi di evitare di perdere tempo online con annunci incompleti o poco chiari”.

Nel mondo delle due ruote, complesso per le mille sfaccettature e per le tante insidie, CMTmotor garantisce affidabilità e trasparenza, fornendo un servizio ‘all inclusive' che consente al privato di vendere al giusto prezzo e velocemente ed al cliente di effettuare un acquisto vantaggioso e senza pensieri in un mercato con infinite possibilità di scelta.

“Rappresentiamo una delle pochissime aziende in crescita nel periodo post pandemico, la compravendita delle due ruote tra privati è cresciuta di oltre il 30%, sintomo evidente di un rinnovato desiderio di libertà”, sottolineano Agostoni e Oliveto. “Per rispondere a questa nuova domanda di mobilità promuoviamo gli annunci, oltre che sul portale CMTmotor.com, anche su oltre trenta principali portali del settore, amplificando così le possibilità di vendita delle moto esposte presso la nostra rete nazionale. Non ci occupiamo solo delle trattative, ma anche del disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e della formulazione di piani di pagamento personalizzati fornendo per ogni moto garanzie di dodici mesi estendibili fino a tre anni; nel nostro servizio è inclusa anche l'assicurazione furto e incendio per tutto il periodo di esposizione presso i nostri centri. Questo modello di business innovativo ci consente - concludono - di concretizzare il 300% in più rispetto ad una normale vendita tra privati, in quanto tuteliamo sia la parte acquirente che la parte venditrice da situazioni di stress e brutte sorprese, andando a soddisfare tutti i bisogni dell'intero ecosistema delle due ruote”.

Contatti: https://www.cmtmotor.com