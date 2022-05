23 maggio 2022 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Solita manfrina della peggiore destra di lotta e di governo sul PNRR. Sbrigarsi, piuttosto. Non è più tempo di populismi tanto al chilo, ma di persone serie e forze responsabili, con un senso del Paese e del suo posto in Europa". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi.