23 maggio 2022 a

a

a

Liverpool, 23 mag. - (Adnkronos) - Primo colpo di mercato per il Liverpool. I Reds hanno ufficializzato l'acquisto di Fabio Carvalho, 19enne attaccante. Carvalho ha giocato in questa stagione con la maglia del Fulham contribuendo alla promozione in Premier League con 10 gol e otto assist in 36 partite.