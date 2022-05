Calcio: Pioli, 'ho allenato un gruppo eccezionale, ora godiamoci la vittoria'

23 maggio 2022 a

Milan, 23 mag. - (Adnkronos) - "Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli all'indomani della vittoria dello scudetto. "Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori -aggiunge Pioli a Sport Mediaset- La Champions l'abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa".