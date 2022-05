Calcio: Mancini, 'finale con Argentina a Wembley sfida affascinante'

23 maggio 2022 a

Firenze, 23 mag. - (Adnkronos) - "Italia-Argentina sarà sicuramente una partita affascinante, perché si incontreranno i campioni del Sudamerica e quelli d'Europa. Poi si giocherà a Wembley, e credo che non ci sia uno stadio migliore di quello per giocare una gara simile". Così, a proposito della Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa che si disputerà allo stadio di Wembley di Londra il 1º giugno il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine della cerimonia della decima edizione della "Hall of Fame del calcio italiano" in corso a Firenze.