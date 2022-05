Scudetto Milan, medaglia rubata a Pioli spunta su Instagram

23 maggio 2022 a

(Adnkronos) - La medaglia rubata a Stefano Pioli durante i festeggiamenti per lo scudetto del Milan spunta su Instagram. L'allenatore rossonero nella serata di ieri aveva denunciato il furto: "Mi hanno rubato la medaglia, ho solo quella ridatemela". Pioli, dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo, era stato sommerso dall'abbraccio di centinaia di tifosi in campo. Qualcuno, evidentemente, ne ha approfittato per appropriarsi della medaglia ricevuta dall'allenatore. E poco dopo il 'bottino' è comparso su Instagram, nelle stories pubblicate da un giovane con tanto di 'grazie Pioli'. L'utente ha quindi blindato il proprio profilo: troppo tardi, nome e volto sono rimbalzati ovunque.