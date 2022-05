23 maggio 2022 a

Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - “Mi piacerebbe un'esperienza all'estero, ma devo valutare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli, sono ancora in una fase di pensieri, li tengo in sospeso”. Così Giorgio Chiellini nel corso di una diretta Instagram, con Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno, in merito al suo futuro.