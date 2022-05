23 maggio 2022 a

Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - "A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un caz... Grazie del vostro sostegno ed entusiasmo e della vostra passione che abbiamo trasformato in energia positiva". L'allenatore del Milan Stefano Pioli si rivolge così ai tifosi rossoneri prima della partenza del pulmann da casa Milan per la parata che si concluderà a piazza Duomo.