Calcio: De Siervo, 'calendario asimmetrico verrà riproposto'

Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - "Il calendario asimmetrico verrà riproposto, è uno strumento che consente maggiore elasticità nella riproposizione del calendario, tanto più sarà necessario l'anno prossimo dove ci sarà un Mondiale invernale e quindi saranno compresse le sfide delle coppe europee". Così l'ad della Serie A, Luigi De Siervo, a 'La Politica nel pallone', su Gr Parlamento. "Le squadre di vertice che giovano coppe diverse non si incontreranno mai in quel periodo perché è impossibile trovare un data che funzioni. Il calendario asimmetrico ci premette di inserire partite interessanti in ogni week-end", ha aggiunto. "La finale di Supercoppa si giocherà ancora in Arabia Saudita, la data sarà a gennaio, e il match sarà visibile su Canale 5", ha concluso.