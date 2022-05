23 maggio 2022 a

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Bene il divieto del questore di Roma per la manifestazione di Casapound per il 28 maggio. Ha vinto il rispetto della Costituzione. Chi si dichiara fascista e porta avanti un Partito fascista nel nostro Paese, non può avere spazio e va chiuso”. Lo scrive su Twitter il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.