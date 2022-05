Università: Bocconi a 7° posto per formazione manageriale

23 maggio 2022 a

a

a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - La school of management della Bocconi sale al 7° posto nel ranking 2022 del Financial Times per la formazione manageriale, che - spiega una nota dell'ateneo milanese - unisce due classifiche separate: quella della formazione su misura, ovvero i percorsi formativi progettati per e con le aziende, e della formazione a catalogo, i programmi che Sda Bocconi offre a professionisti e organizzazioni. Combinando i due ranking la formazione manageriale di Sda Bocconi entra nella top ten mondiale, dopo aver scalato ben cinque posizioni dalla classifica del 2020.

Per la formazione su misura, la school of management milanese sale sul podio europeo con un 3° posto ed è quarta al mondo. Tra i diversi indici di valutazione spiccano la soddisfazione generale dei partecipanti e la loro propensione al future use, ovvero la probabilità di rivolgersi alla stessa scuola in futuro.

Anche la formazione a catalogo guadagna 12 posizioni su scala globale dal 2020 ed entra nella top ten europea. Anche in questo caso è la soddisfazione dei partecipanti a guidare il risultato.

“Il fulcro di tutta la nostra offerta - dice Giuseppe Soda, dean di Sda Bocconi - è la personalizzazione. Questi importanti e costanti risultati di crescita riflettono la nostra attenzione alla progettazione di percorsi innovativi con un forte impatto sullo sviluppo delle persone e delle organizzazioni”.