Coni: Di Paola (Fise), 'Binaghi deve tanto a Malagò, bisogna avere riconoscenza'

Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - “Se la recente polemica del presidente Federtennis con il numero uno del Coni segna l'inizio della campagna elettorale per la successione? Non credo. Io penso che sia stata un'uscita estemporanea sicuramente fuori luogo. Quella stessa persona deve tanto al Presidente Malagò perché se oggi gli ‘Internazionali di Tennis' sono gli ‘Internazionali di Tennis', c'è un merito anche del Coni e di quella che era Coni Servizi, oggi Sport e Salute. Noi siamo una grande famiglia e credo che nella vita bisogna sempre coltivare la riconoscenza”. Così il presidente della Fise, Marco Di Paola, ai microfoni dell'emittente radiofonica New Sound Level fm90 in occasione di un convegno all'Università Lumsa.