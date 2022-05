Motomondiale: Ducati e Sap insieme per proseguire il percorso d'innovazione

24 maggio 2022 a

Borgo Panigale, 24 mag. -(Adnkronos) - Sap e Ducati annunciano un accordo globale di collaborazione che vede la casa motociclistica italiana scegliere Rise with Sap per abilitare una importante business transformation che coinvolgerà i principali processi aziendali. Una collaborazione strategica basata su tecnologia e processi, ma anche su una volontà condivisa di migliorare e arricchire le esperienze degli appassionati clienti attraverso prodotti e servizi d'eccellenza e all'avanguardia.

Tecnologia e innovazione sono elementi imprescindibili nel Dna di Ducati. Con Sap l'azienda bolognese si pone l'obiettivo di essere all'avanguardia anche nelle soluzioni tecnologiche al servizio dei processi aziendali. L'intento è quello di creare una rete d'impresa intelligente con fornitori e partner, estendendo la digitalizzazione dei processi e potendo contare su informazioni dettagliate e puntuali. Queste sono necessarie sia a garantire la centralità dei propri appassionati clienti in tutti i processi, sia per rispondere in modo efficace ed efficiente ad un sistema globale di fornitura sempre più complesso.

Per raggiungere questi obiettivi, Ducati adotterà anche la soluzione Sap Commerce Cloud per la gestione del business online di Ducati e Sap Integrated Business Planning (Ibp) per una pianificazione agile della catena di approvvigionamento che porterà a una supply chain digitale estesa e integrata.

“I nostri appassionati clienti sono da sempre al centro della strategia aziendale, e cerchiamo di offrire loro la miglior esperienza possibile nel mondo delle due ruote. Puntiamo molto sull'innovazione e sulla tecnologia per essere all'avanguardia nei nostri processi aziendali, come lo siamo nello sviluppo del prodotto”, ha dichiarato Claudio Domenicali, Ceo Ducati. “Le supply chain sono sempre più complesse e soggette a trasformazione in questi anni. Avere un partner come SAP al nostro fianco permetterà a Ducati di rendere la catena di approvvigionamento ancora più flessibile, reattiva e integrata, connettendo sempre meglio le esigenze dei Ducatisti alle logiche di fornitura e produzione”.

“Il brand Ducati è sinonimo di eccellenza ed è conosciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti e per la competitività che esprime in ogni gara. Ducati ha standard elevatissimi per la propria Customer Experice e gestisce una sofisticata Supply Chain, dove l'integrazione dei processi end-to-end e l'alta disponibilità sono elementi essenziali. Combinando le nostre forze con Ducati e portando tutto il nostro know how innovativo con CX, Supply Chain e Rise with Sap, non potremmo essere più orgogliosi di fare questo percorso di business transformation insieme. La Customer Experience oggi rappresenta tutto e Ducati la vuole mettere ancora di più al centro delle sue attività”, ha dichiarato Emmanuel Raptopoulos, Presidente Emea South Sap. “Affiancare Ducati nel campionato mondiale di MotoGP in qualità di Partner Ufficiale del Ducati Lenovo Team, rappresenta per noi un grande onore. La potenza e l'eccellenza delle moto Ducati, abbinate al meglio dell'innovazione SAP, sono una combinazione vincente".

La collaborazione tra le due aziende si estende anche al mondo delle Corse, ambito in cui per eccellenza lo sviluppo tecnologico e l'innovazione sono da sempre protagonisti. SAP entra a far parte dei Partner Ufficiali del Ducati Lenovo Team in MotoGP per la stagione 2022.