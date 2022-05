Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede Milano guarda a futuro fra innovazione e sostenibilità'

24 maggio 2022 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Sisal "guarda al futuro nella direzione di un business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo internazionale". Lo ha detto Francesco Durante, ceo di Sisal, a margine dell'inaugurazione del nuovo quartier generale della società in via Ugo Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità, uno dei focus principali dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova sede "è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale di tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire l'aria in maniera più efficace".

La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di riuscire a mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9 per ospitare dei laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato, soprattutto per i più giovani. Ma anche per supportare diverse associazioni con i nostri progetti di volontariato aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal.