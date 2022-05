24 maggio 2022 a

Firenze, 24 mag. - (Adnkronos) - "Ho sempre fatto i miei più grandi complimenti a lui e sono contento del suo lavoro. Non mi piace mandare via gente o cambiare. Spero che Italiano resti e di queste cose ne parleremo nel prossimo futuro". Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in merito al futuro del tecnico Vincenzo Italiano.