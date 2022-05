Ucraina: Letta, 'da Medvedev doccia gelata ma Italia in prima fila per la pace'

24 maggio 2022 a

Roma, 24 mag (Adnkronos) - La risposta di Medvedev sul piano dell'Italia per la pace in Ucrana "è una doccia gelata. Però credo che l'Italia ha dimostrato che pur sostenendo l'Ucraina, nello sforzo diplomatico e di pace è in prima fila, è un messaggio molto forte che il nostro Paese ha mandato". Lo ha detto Enrico Letta a Oggi è un altro giorno, su Raiuno.

"L'Europa sta facendo molto per la pace. Il presidente di turno, Macron, è stato anche criticato per aver troppo parlato con Putin. C'è uno sforzo contino e il piano per la pace dell'Italia è la dimostrazione", ha sottolineato il segretario del Pd.