Rdc: Fdi a Conte, 'vera umiliazione è dare assistenzialismo anziché lavoro'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "La vera umiliazione è dare assistenzialismo anziché lavoro. Chi ha difficoltà economiche non vuole divano e paghetta ma opportunità occupazionali. Le parole di Conte sul reddito di cittadinanza sono fuori luogo. Dovrebbe spiegare le eccezioni della Corte dei conti sullo scarso numero di occupati: pochissimi e per lo più con contratti della durata di meno di sei mesi. La relazione evidenzia come il reddito sia una misura fallimentare". Lo dice il deputato di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.

"Ci sono responsabilità nette da parte della compagine di Governo che sostiene lo strumento così come oggi e' strutturato. Infatti nonostante la misura i numeri legati alla povertà ogni anno sono sempre peggiori; altro che abolita, è aumentata. Ma su questo Conte ovviamente tace", conclude.