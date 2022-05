Inps in campo per conoscenza epidemiologia malattie neoplastiche

24 maggio 2022 a

Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L'Inps è vicino alle persone fragili e sta lavorando affinché le procedure per il riconoscimento dell'invalidità (che comunque rimangono complesse e gravose anche perché interessano più attori, enti e processi amministrativi) siano semplificate. In particolare, l'Inps è in grado di fornire un valido contributo alla conoscenza dell'epidemiologia delle malattie neoplastiche, in virtù sia della rappresentatività del campione cui attinge sia della sua ampia diffusione in tutto il territorio nazionale.

I dati Airtum del 2021, riguardo all'incidenza delle diverse forme tumorali, sono confermati da quelli rilevati dall'Inps in ambito assistenziale nel periodo 2015-2021, in cui si evidenzia la predominanza del tumore della mammella (13,97%) e a seguire i tumori del colon-retto (7,17%), dei polmoni (6,77%) e della prostata (3,75%). Negli anni 2020-2021, nonostante il periodo della pandemia Covid-19, è stato possibile evidenziare ugualmente il dato dell'incidenza epidemiologica delle patologie tumorali, in virtù anche all'applicazione dell'articolo 29-ter del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, inserito in sede di conversione dalla legge n. 120 del 11 settembre 2020, che ha autorizzato le Commissioni mediche Inps a procedere alla definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione agli atti in tutti quei casi in cui la documentazione sanitaria consentiva una valutazione obiettiva.

Per quanto riguarda l'incidenza della malattia oncologica nei minori, i dati estrapolati dal database dell'Inps hanno permesso di rilevare un'incidenza media costante (1,16%) nel periodo 2015-2021, in cui le fasce di età più colpite sono quella tra i 0-5 anni e 11-15 anni. I dati Inps confermano, inoltre, quanto rilevato da Airc circa la maggiore incidenza nei minori delle malattie oncologiche a carico del sistema emopoietico e linfatico.