Ucraina: Zanda, 'invito M5S a prudenza politica'**

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Confermo il voto del Pd sull'approvazione del calendario definito in capigruppo e colgo anche occasione per richiamare attenzione e prudenza politica. Lo dico anche ai miei amici dei 5 Stelle perchè se questo richiamo alla presenza del presidente del Consiglio, che peraltro nell'ultimo periodo è già stato in aula e sappiamo che ci tornerà, dovesse portare a un voto non unanime della maggioranza sul calendario non è buon augurio per il prossimo futuro della maggioranza. Quindi un invito alla prudenza politica". Così il senatore Pd Luigi Zanda, in aula.