Cei: Mattarella, 'Zuppi prezioso punto riferimento per società italiana'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Sono lieto di porgerLe le più vive felicitazioni per la Sua nomina a presiedere la Conferenza episcopale italiana, affidata alle Sue cure dal Santo Padre e dai Suoi confratelli nell'episcopato. La già rilevante e riconosciuta azione pastorale svolta come Arcivescovo di Bologna saprà ispirare il Suo operato alla guida e al servizio della Chiesa nel nostro Paese, confermandola quale prezioso punto di riferimento per la società italiana". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al cardinale Matteo Zuppi.

"L'occasione -conclude il Capo dello Stato- mi è gradita per porgerLe il mio più cordiale saluto unitamente agli auguri più sinceri di un fecondo ministero episcopale".