Usa: Biden, 'in Texas un altro massacro, è ora di agire su armi'

Washington, 25 mag. (Adnkronos/Dpa) - Dopo la strage alla Robb Elementary School a Uvalde, in Texas, Joe Biden denuncia "un altro massacro", chiede leggi più severe sulle armi perché è "tempo di agire". "Quante decine di bambini, che hanno assistito a quello che è accaduto, vedono i loro amici morire come se fossero su un campo di battaglia? - ha detto il presidente americano - Come Paese dobbiamo chiederci: quando, in nome di Dio, ci opporremo alla lobby delle armi?".

"Questo genere di sparatorie di massa raramente accadono altrove nel mondo. Perché? - ha aggiunto - Questo genere di sparatorie di massa non accadono mai con la stessa frequenza con cui avvengono in America". "Perché siamo disposti a convivere con questa carneficina?", ha detto ancora il presidente americano, secondo il quale non tutto può essere fermato con leggi più severe sulle armi, ma "è ora di trasformare questo dolore in azione".