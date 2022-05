Germania: Ifo, aziende assumono, a maggio indice sale a 104 punti

25 maggio 2022 a

a

a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Un numero crescente di aziende in Germania sta pianificando di assumere nuovo personale: é quanto emerge dal barometro dell'occupazione di Ifo che vede l'indice salire a 104,0 punti a maggio dopo aver misurato 102,8 punti ad aprile. Quello della Germania é un solido sviluppo economico che si riflette anche nel suo mercato del lavoro, commenta Ifo. Nel frattempo, la carenza di lavoratori qualificati resta alta: le aziende non sono in grado di riempire tutti i posti vacanti.