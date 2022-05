Minori: Viminale, nei primi 4 mesi 2022 in Italia sono scomparsi 3.589 minori**

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - Nel primo quadrimestre del 2022 il dato nazionale riporta 3.589 scomparsi minori di età (cioè il 64,63% del totale delle denunce di scomparsa, che ammontano a 5.553), di cui 1.180 italiani e 2.409 stranieri. La percentuale dei ritrovamenti è del 72,11% per gli italiani e del 31,17% per gli stranieri. Oggi ricorre la giornata internazionale dei minori scomparsi, un fenomeno oggetto di costante e quotidiana attenzione da parte delle Forze di Polizia, dell'Ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse e delle altre Istituzioni, preposti a prevenirlo, a contrastarlo e a monitorarlo, anche attraverso il coinvolgimento della società civile. Secondo i dati presenti nel Ced del ministero dell'Interno, nel 2021 i minori scomparsi sono stati in totale 12.117 (cioè il 62,88% del totale delle denunce di scomparsa, che ammontano a 19.269), di cui il 3.324 italiani e 8.793 stranieri.

Dai dati complessivi del fenomeno emerge che più della metà delle denunce di scomparse riguarda minori, con una prevalenza di stranieri entrati clandestinamente sul territorio nazionale ed inseriti nell'apposito circuito di protezione e integrazione. I minori italiani scomparsi, invece, sono spesso vittime di disagi familiari e relazionali ovvero di concause che ne provocano l'allontanamento: droga, debiti, cyberbullismo, adescamenti in web, casi di revenge porn. Altri casi, invece, riguardano minori vittime di contese familiari o genitoriali.

Sensibilizzare e prendere coscienza del fenomeno aiuta a diffondere messaggi utili ed immediatamente efficaci: chiamare subito le Forze di Polizia è, ad esempio, importante per avviare le ricerche. L'esperienza dimostra che le prime ore, quelle immediatamente successive alla scomparsa, sono fondamentali per le ricerche e per scongiurare i rischi anche per l'incolumità del minore. E' quindi fondamentale denunciare subito la scomparsa presso gli uffici delle Forze di Polizia e, nell'immediatezza, contattando il 112 Numero Unico di Emergenza. In Italia è inoltre attivo, grazie a un Protocollo tra Ministero dell'Interno e Telefono Azzurro, anche il numero unico europeo per i minori scomparsi 116000.

La Polizia di Stato, in caso di scomparsa di persone, mette adesso a disposizione anche l'app YouPol, nata per segnalare episodi di spaccio e bullismo ed estesa anche ai reati di violenza domestiche. Oggi tramite YouPol chiunque può segnalare notizie ritenute utili alla ricerca e al rintraccio di persone scomparse. L'app, accessibile dal sito della Polizia di Stato e dagli store iOS e Android, offre la possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato impegnati nelle Sale operative delle Questure.Per agevolare le ricerche, fotografie ed informazioni sui minori scomparsi sono presenti sul sito del Global Missing Children's Network https:it.globalmissingkids.org gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Inoltre i Prefetti, grazie ad un accordo con la società Euronet che gestisce la rete degli sportelli Atm, possono far pubblicare sugli schermi, presenti in numerose città, in Italia e all'estero, foto e notizie dei minori scomparsi. Recentemente, la pubblicazione – prima limitata fino ai 14 anni – è stata estesa a tutti i minori. Altri protocolli e accordi sono stati stipulati negli ultimi anni e altri sono in corso di definizione da parte dell'Ufficio del Commissario di Governo per le persone scomparse, con l'obiettivo di incrementare la collaborazione con le Forze di Polizia e con tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nel fenomeno delle persone scomparse e, in particolare, dei minori, attesa la loro particolare condizione di fragilità e di vulnerabilità. Tutte le iniziative dell'Ufficio del Commissario di Governo per le persone scomparse sono consultabili in web sulle pagine dedicate https://commissari.gov.it/persone-scomparse/ https://interno.gov.it/persone-scomparse/ .