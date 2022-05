Mfe: in I trimestre utile netto a 2,7 mln, cresce pubblicità**

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Nel primo trimestre dell'anno i ricavi netti consolidati di Mfe-Media for Europe sono in aumento a 654,3 milioni di euro; il risultato operativo (Ebit) risulta positivo per 15,3 milioni di euro e l'utile netto è a 2,7 milioni. E' quanto emerge dai conti approvati dal cda della holding riunito sotto la presidenza di Fedele Confalonieri.

I Ricavi netti consolidati crescono a 654,3 milioni di euro rispetto ai 634,2 milioni del primo trimestre 2021. In particolare, i ricavi in Italia sono saliti a 466,3 milioni di euro rispetto ai 450,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. In Spagna i ricavi ammontano a 188,0 milioni di euro rispetto ai 184,0 milioni del 2021. Decisivo il buon andamento dei Ricavi pubblicitari lordi in entrambe le aree geografiche. In Italia hanno raggiunto i 460,9 milioni di euro rispetto ai 452,0 milioni del primo trimestre 2021: è il settimo trimestre consecutivo di crescita "che consolida il progressivo aumento della quota di mercato pubblicitaria di Mfe" sottolinea una nota. In Spagna i ricavi pubblicitari sono saliti a 175,1 milioni di euro rispetto ai 171,0 milioni dello stesso periodo 2021.

L'Ebit di Gruppo risulta positivo per 15,3 milioni di euro rispetto ai 67,9 milioni del primo trimestre 2021. In Italia il valore negativo dell'Ebit è stato contenuto a -14,7 milioni di euro rispetto ai 20,6 milioni del pari periodo 2021. In Spagna l'Ebit riesce a essere positivo per 29,9 milioni di euro rispetto ai 47,2 milioni del primo trimestre dello scorso esercizio.