Camera: Oggi Question time con D'Incà, Orlando, Bonetti e Patuanelli

25 maggio 2022 a

a

a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a una interrogazione –rivolta al ministro degli Affari esteri– sull'invio di ulteriori armamenti all'Ucraina; a una interrogazione –rivolta al ministro dell'Interno- sulla sospensione dei procedimenti di revoca di contributi statali assegnati ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche, nonché in ordine alla semplificazione del relativo sistema di monitoraggio.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sui tempi per la conclusione della valutazione delle istanze relative al Fondo nuove competenze; sulle iniziative urgenti per il contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro, anche nell'ottica della definizione di un'organica disciplina in materia; sulle iniziative per il collocamento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'operatività del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, risponde a interrogazioni sugli interventi integrativi e correttivi della disciplina in materia di assegno unico e universale per i figli a carico; sui tempi per l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 32 del 2022 in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia e iniziative volte a risolvere le criticità conseguenti all'applicazione della normativa sull'assegno unico e universale per i figli a carico; sui dati relativi al cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza e misure per il rafforzamento di tale strumento di sostegno.

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponde a una interrogazione sulle misure a favore del comparto agricolo e del settore della pesca in relazione all'aumento dei costi delle materie prime e alle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina.