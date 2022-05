TotalSoft è alla ricerca di partner aziendali, tecnologici e strategici in Italia per alimentare il suo ecosistema globale

25 maggio 2022 a

BUCAREST, Romania, 25 maggio 2022 /PRNewswire/ -- TotalSoft, uno dei principali fornitori di sistemi informatici aziendali nell'Europa centro-orientale, sta lanciando quest'anno un ampio programma di partnership che mira, tra l'altro, ad attrarre nuovi partner aziendali, tecnologici e strategici in Italia. L'azienda intende creare un ecosistema globale, facendo affidamento sugli investimenti in prodotti nuovi ed esistenti e aprendosi a soluzioni cloud/SaaS. Lo scorso anno, TotalSoft ha registrato un fatturato di 25 milioni di euro, con un aumento dell'11%.

L'azienda lancerà un ampio programma di partnership volto ad attirare partner commerciali (in grado di vendere, fornire e offrire supporto per le soluzioni TotalSoft), partner tecnologici (con l'apertura di piattaforme per l'integrazione con varie soluzioni o l'integrazione di nuove tecnologie nelle soluzioni esistenti) e partner strategici (con cui promuovere pacchetti di soluzioni/servizi complessi che rendano i clienti più competitivi). La piattaforma partners.totalsoft.ro illustra i vantaggi del programma TotalSoft per i partner, che tiene conto delle risorse e delle competenze disponibili per ciascuna azienda.

A sostegno di questo nuovo programma di partnership, TotalSoft raddoppierà l'investimento in nuovi prodotti e continuerà a investire nelle piattaforme di digitalizzazione cloud-ready che offrono flussi di lavoro personalizzabili e scalabilità.

I 1.000 clienti distribuiti in tutto il mondo di TotalSoft sono leader nel settore finanziario, del retail e della distribuzione, della produzione, dei servizi, dell'edilizia, dell'agricoltura, energetico e medico. Il rapporto più alto nel fatturato del 2021 è rappresentato da Charisma (www.charisma.ro), una suite di soluzioni software aziendali con un'importante presenza nell'Europa centro-orientale.

Uno dei più importanti clienti TotalSoft in Italia è Deutsche Leasing, leader globale per il finanziamento e il leasing di asset.

Nel corso del 2021, l'azienda ha consolidato la quota di mercato locale attraverso soluzioni già consolidate, come Charisma ERP, Charisma HCM, Charisma Medical Software, Charisma Financial Services e ha lanciato nuove soluzioni come:

Informazioni su TotalSoftTotalSoft (www.totalsoft.ro), azienda rumena fondata nel 1994, è uno dei principali fornitori di sistemi informatici aziendali (ERP, HCM, Healthcare e BI) nell'Europa centro-orientale. L'azienda ha un team di 550 specialisti e progetti in oltre 40 Paesi in quattro continenti. Nel 2016 TotalSoft è stata acquisita da Logo Yazilim A.S. (Logo).