Usa: le condoglianze di Zelensky per la strage nella scuola in Texas

25 maggio 2022 a

a

a

Kiev, 25 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso le proprie condoglianze ai parenti dei bambini uccisi nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. Lo riporta la Cnn. "Vorrei fare le mie condoglianze a tutti i parenti e alle famiglie dei bambini uccisi in quella terribile sparatoria in Texas", ha dichiarato, intervenendo via videoconferenza ad un evento moderato da Fareed Zakaria a Davos. "E' terribile avere vittime di sparatorie in tempo di pace", ha dichiarato.