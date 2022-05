Berlinguer: Parrini, 'un gigante della politica italiana'

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Enrico Berlinguer è stato -per pulizia morale, coraggio e vicinanza alle aspirazioni, alle ansie e ai bisogni di larghe masse di popolo- un gigante della politica italiana. Fu uno di coloro che resero più salda e credibile la democrazia italiana. Oggi, nel giorno dei 100 anni dalla sua nascita, lo ricordiamo con emozione e con un senso di debito, e guardando al suo percorso di vita e di impegno pubblico come si guarda a un modello di dedizione all'interesse generale e a un punto di riferimento destinato a non perdere mai valore”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.