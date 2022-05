Violenza su donne: ok unanime a risoluzione Senato con 211 sì

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Le forze politiche in Senato hanno dato via libera unanime, con 211 sì, alla risoluzione relativa ai percorsi di 'trattamento per uomini autori di violenza'. Sulla risoluzione il governo ha espresso parere favorevole. Nel testo si chiede all'esecutivo di "accogliere e attuare le azioni indicate nelle conclusioni del documento e ad intraprendere ogni iniziativa utile a tal fine". "Si tratta di un enorme successo. Una pagina di politica bella, che depone per un percorso di maturazione della politica nell'ambito del contrasto alla violenza sulle donne", spiega la relatrice del testo, la senatrice Alessandra Maiorino (M5S) all'AdnKronos, non nascondendo la soddisfazione per la risoluzione "votata da tutti, maggioranza e opposizione".

Le conclusioni del testo prevedono, tra le altre cose "l'istituzione e il sostegno dei programmi rivolti agli uomini autori di violenza domestica e di genere hanno l'obiettivo di accompagnare gli autori in un percorso di cambiamento dei comportamenti violenti per raggiungere la finalità di tutelare le vittime e interrompere la violenza, prevenendo nuove violenze, escalation e recidive".