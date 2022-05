Mafia: Draghi, 'per proteggere Pnrr rafforziamo controlli'

25 maggio 2022 a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Per proteggere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, semplifichiamo le procedure, miglioriamo il sistema di contrasto alle infiltrazioni, rafforziamo i controlli. Ampliamo gli strumenti a disposizione dei prefetti, come la prevenzione collaborativa, senza creare nuovi ostacoli per le imprese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante un convegno a Milano sulla mafia e la finanza.

"Lo facciamo per difendere la straordinaria opportunità che il Pnrr ci offre, la nostra credibilità verso i cittadini e i partner europei".