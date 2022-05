Mafia: Draghi, 'oggi nei cda, nelle aziende, da Nord a Sud' (2)

25 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Su questo fronte, Draghi ha sottolineato che "l'apertura della sede milanese della Dia cinque anni fa è anche una risposta a questa esigenza". Anche perché "le cosche come quelle della ‘Ndrangheta si sono diffuse nel Nord Italia - in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, in Veneto, in Valle d'Aosta, in Trentino Aldo Adige".

Qui, in particolare, "si è radicata la ‘mafia imprenditrice', come ha denunciato il Questore di Milano Petronzi. Si impossessa di aziende in difficoltà, si espande in nuovi settori, ricicla denaro sporco, rende inefficaci i servizi, danneggia l'ambiente".