Roma, 25 mag (Adnkronos) - “È iniziata l'udienza preliminare per l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei Pm di Genova sui magistrati di Firenze denunciati da Matteo Renzi sulla vicenda Open. I magistrati fiorentini non si sono presentati in aula, Renzi è invece presente". Lo rende noto lo staff di Matteo Renzi.