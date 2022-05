Calcio: Asensio, 'concentrazione e cuore per battere il Liverpool'

25 maggio 2022 a

Madrid, 25 mag. - (Adnkronos) - "Una finale di Champions League è qualcosa che tutti i giocatori vogliono giocare ed è preparata in modo speciale. Cerco di godermi la settimana, la partita e di affrontare tutto con calma. Sarà la mia terza finale di Champions League. Nella prima ogni sensazione era nuova ed è stato anche difficile dormire nei giorni precedenti alla gara. La seconda, invece, è stata diversa: ero già preparato a certe situazioni e il lavoro è stato mentale più che fisico. In vista di sabato sarà la stessa cosa. Servirà la massima concentrazione, cercando di divertirci". Lo dice a 'Marca' l'attaccante del Real Madrid Marcos Asensio a tre giorni dalla finale di Champions League contro il Liverpool. "Ancora non sapremo in che modo decideranno di affrontare la partita, lo capiremo in quel preciso momento -aggiunge il 26enne spagnolo-. Dovremo analizzare bene tutte le fasi di gioco e le loro qualità La cosa importante, però, sarà concentrarci su noi stessi, sulle nostre qualità, cercando di sbagliare il meno possibile. Il Liverpool ha giocatori molto veloci in attacco e dovremo fare attenzione. Dovremo metterci tutto il cuore di cui siamo in possesso: è questo il segreto delle nostre vittorie".