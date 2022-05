Superlega: Ceferin, 'progetto finito, sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia'

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - “Prima di tutto quel progetto è stato tutto tranne che 'super' ed è finito. E' finito. Loro possono fare tutto quello che vogliono. Adesso è un affare loro. Sono sicuro che sia sotto l'aspetto legale sia sotto quello morale, abbiamo ragione noi. Sono sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia". Lo dice il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin in merito al progetto della Superlega. "Loro utilizzano come tema chiave il fatto che l'Uefa ha il monopolio e noi abbiamo risposto loro che la Uefa il monopolio non lo ha -aggiunge Ceferin a Sky Sport-. Se vogliono, possono giocare in una loro competizione. E' strano però che vogliano un loro torneo ma contemporaneamente vogliano giocare nel nostro, di torneo. Ad ogni modo, per me questo è un argomento chiuso. Magari qualcuno vuole insistere, ma c'è anche qualcuno che continua a insistere sul fatto che la terra sia piatta…e quindi…”