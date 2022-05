Calcio: Alisson tifa Roma, 'sicuro che vinceremo, forza ragazzi e in bocca al lupo'

25 maggio 2022 a

Liverpool, 25 mag. - (Adnkronos) - "Sono sicuro che sarà una grandissima gara e vinceremo. Sono un tifoso in più per la Roma: forza ragazzi e in bocca al lupo". Così l'ex portiere della Roma Alisson Becker in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. L'estremo difensore del Liverpool questa sera guarderà i suoi ex compagni nella finale di Conference League contro il Feyenoord. "I tifosi della Roma sono meravigliosi -aggiunge il 29enne brasiliano- Purtroppo non ho vinto nessun titolo alla Roma, lo volevo molto e mi dispiace per questo. Io e la mia famiglia amiamo Roma. Festeggiare la vittoria della Champions League con il Liverpool e la Conference League della Roma? Sarebbe bellissimo".