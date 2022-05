L.elettorale: Franceschini, 'proporzionale più adatto ma no Lega-Fdi'

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Un sistema proporzionale sicuramente sarebbe più adatto al Paese, consentirebbe ai partiti di esprimersi più liberamente e non in una gabbia di un'alleanza elettorale obbligata e poi di formare i governi in Parlamento, come poi è avvenuto anche in questi anni di maggioritario". Così Dario Franceschini a L'Aria che Tira su La7. Ma al momento "mi pare ci sia una resistenza molto forte della Lega e della Meloni che fanno un calcolo di convenienza molto miope e quindi al momento non c'è una disponibilità".