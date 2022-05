25 maggio 2022 a

a

a

Tirana, 25 mag. - (Adnkronos) - In attesa della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord in programma alle ore 21, sono tantissimi i tifosi delle due squadra che in Piazza Scandebeg si mettono in fila per uno scatto insieme alla coppa, arrivata a Tirana già qualche giorno fa.